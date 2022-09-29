الاحتلال الصهيوني يفرج عن إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز بشرط الحبس المنزلي (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2022 - 17:24

الاحتلال الصهيوني يفرج عن إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز بشرط الحبس المنزلي (قناة الاقصى)

منذ 41 mins 29 September، 2022
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