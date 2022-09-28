وزير المالية يوسف خليل لـ”رويترز”: سعر الصرف الرسمي للدولار سيصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرة ابتداءً من نهاية تشرين الاول – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2022 - 17:26
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ويستعرض معه آخر التطورات
الوزير مصطفى بيرم بعد لقائه الرئيس عون: نعمل على ايجاد حل لتعويضات الضمان الاجتماعي التي تآكلت جراء انهيار سعر الصرف
وزير المال يوسف خليل لـ "رويترز": سعر الصرف الرسمي سيصبح 15 ألف ليرة بدلا من 1507 ابتداءً من نهاية الشهر المقبل
النائب إبراهيم الموسوي: من الصعب أن يتحمل أي أحد مسؤولية تأمين النصاب لكن الأساس يبقى التوافق على اسم الرئيس
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني: لضرورة تشكيل حكومة أصيلة لتتخذ قرارات إصلاحية قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
الهلال الاحمر السوري يسلم فريق الصليب الاحمر اللبناني 5 أجساد تم التعرف إليها بعد غرق القارب قبل أيام قبالة ساحل طرطوس
فلسطين المحتلة: استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 بجروح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين
إعلام العدو يعلن أن جيش الاحتلال قتل عبد خازم شقيق المقاوم رعد خازم منفذ عملية شارع ديزنغوف في نيسان الفائت
كتيبة جنين: مجاهدونا تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة في محيط شارع مهيوب من مسافة قريبة ويحققون إصابات مباشرة
وكالة الأنباء الإيرانية: حرس الثورة الإسلامي يستهدف مقرات الإرهابيين شمال العراق بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة
مجلس النواب العراقي يصوت على تجديد الثقة برئيس المجلس محمد الحلبوسي بتصويت 222 نائبا على رفض الاستقالة
القوات الأمنية العراقية تشتبك مع عناصر من سرايا السلام تظاهرت في العاصمة بغداد احتجاجاً على انعقاد جلسة البرلمان
وسائل إعلام عراقية: استشهاد عنصر أمني وإصابة آخرين بقصف صاروخي على المنطقة الخضراء قرب مبنى البرلمان
انطلاق فعاليات مؤتمر علماء اليمن السنوي بعنوان "قضايا الأمة العربية ــــ الهموم والتطلعات"
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: كلما كانت هجمة الاعداء على أمتنا أكبر تتعاظم مسؤولية العلماء للتصدي لهم
رئيس الهيئة العامة للأوقاف اليمنية: علماء اليمن يقفون بوجه مساعي التطبيع مع العدو الإسرائيلي
مفتي الديار اليمنية: عندما يصمت العلماء أما العدوان والحصار ونهب الثروات في ظل المعاناة الانسانية فهذا خطأ كبير
الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة: محور المقاومة يتصدى للطغيان الأميركي الصهيوني في ظل خضوع كثير من دول العالم الإسلامي
الناطق الرسمي باسم أنصار الله: لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام ما لم يتم البدء بتسهيل الملفات الإنسانية اليمنية
مجلس علماء فلسطين: العدو الإسرائيلي يواصل مشروع التقسيم الزماني والمكاني بحق المسجد الأقصى دون موقف إسلامي قوي
"الغارديان": خطوة محمد بن سلمان تنصيب نفسه رئيسا للوزراء جاءت لحمايته من القضاء الأمريكي بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي
الكرملين: من الغباء والسخف استنتاج أن روسيا كانت وراء تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم
الخارجية الروسية: مستعدون للنظر في طلبات دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق مشترك في حوادث "نورد ستريم"
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: عمليات تسرّب الغاز في خطي أنابيب "نورد ستريم" هي نتيجة فعل تخريبي
جوزيب بوريل: الاتحاد الاوروبي يدين إجراء الاستفتاءات الروسية غير القانونية ونتائجها المزورة انتهاك لسيادة أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: قلقون للغاية بشأن الضرر الذي لحق بخطي نورد ستريم وهذه الحوادث ليست صدفة
رئيسة وزراء الدنمارك: لا نرى تهديدا عسكريا مباشرا ضدنا وما حدث لخطي نورد ستريم هو عمل متعمد من وجهة نظرنا
حرس السواحل الياباني: كوريا الشمالية تطلق ما يبدو أنه صاروخ باليستي
الإعصار "إيان" يغرق كوبا بالعتمة ويجتاح غرب الجزيرة ويكمل سيره باتجاه ولاية فلوريدا الأميركية
حكومة طالبان في أفغانستان توقع عقوداً لشراء مواد بترولية وقمح من روسيا خلال العام المقبل
وزير المالية يوسف خليل لـ”رويترز”: سعر الصرف الرسمي للدولار سيصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرة ابتداءً من نهاية تشرين الاول
منذ 1 ساعة
28 September، 2022
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