وزير المالية يوسف خليل لـ”رويترز”: سعر الصرف الرسمي للدولار سيصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرة ابتداءً من نهاية تشرين الاول – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2022 - 17:26

وزير المالية يوسف خليل لـ”رويترز”: سعر الصرف الرسمي للدولار سيصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرة ابتداءً من نهاية تشرين الاول

منذ 1 ساعة 28 September، 2022
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