الرئيس بري استقبل وزير التربية والسفيرة الاميركية

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاربعاء السفيرة الاميركية دوروثي شيا، وجرى عرض للاوضاع العامة.

كما استقبل الرئيس بري وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي وعرضا للاوضاع التربوية .

وقال الحلبي بعد اللقاء “عرضت مع دولة الرئيس نبيه بري ما يسهل عودة التلاميذ الى الصفوف وافتتاح السنة الدراسية في المدارس الرسمية ابتداء من اول الاسبوع المقبل، سيما في ما خص قانون الموازنة الذي نص على عطاءات تتصل بالهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والتعليم المهني وكذلك في الجامعة اللبنانية وقد اطمأنيت الى التفسيرات التي تلقيتها من دولة الرئيس بري في شأن استفادة جميع العاملين في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من هذه العطاءات التي أقرها قانون الموازنة.

وأضاف الحلبي “تحدثت مع دولة الرئيس في مشاريع قوانين تنوي وزارة التربية ان تتقدم بها من المجلس النيابي الكريم لا سيما في ما يتصل لجهة رسوم الامتحانات ومخالفات الجامعات وتعديلات في قانون التعليم العالي كذلك في ما خص قانون الجامعة اللبنانية وتحويلها اجراء الاستثمارات وتمديد العمل بقانون التعليم المدمج في التعليم العالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام