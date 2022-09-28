حدث اليوم| الاحتلال يحول جنين لساحة حرب بعد استهداف مباغت لعائلة الشهيد رعد حازم

أعنت مصادر فلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداء الاسرائيلي على مخيم جنين إلى خمسة شهداء، في وقت سبق أن أعلن فيه مراسل المنار ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى أربع شهداء.

وفي وقت سبق أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية سقوط ثلاثة شهداء اثنين “تم انتشالهم بعد ارتقائهم داخل المنزل المستهدف في مخيم جنين وهما محمد براهمة الملقب “بالواني” من بلدة عنزة و”عبد الرحمن خازم” شقيق الشهيد رعد حازم ، بالاضافة الى الاعلان عن ارتقاء الشهيد أحمد علاونة”. في حين قامت قوات الاحتلال بمنع طواقم الإسعاف من الاقتراب من المنطقة التي تجري فيها المواجهات في شارع مهيوب في المدينة.

وسطر الشهداء الذين ارتقوا بعد معركة بطولية ملحمة عسكرية استمرت لساعات مع قوات الاحتلال الذي استخدم أعتى الأسلحة أرضا وجوا دون أن يعلنوا عن استسلامهم. قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة لمخيم جنين، يرافقها عدد من الدبابات، وتحميها الطائرات، دخلت المخيم بطريقة مباغتة عبر قوات عسكرية خاصة، لتعلن أن الهدف من الحملة هو اغتيال عبد الرحمن حازم شقيق الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب التي أدت لمقتل عدد من جنود الاحتلال.

هذا وبدأ الاحتلال بالانسحاب من مخيم جنين بعد مقاومة ضارية من “كتيبة جنين”، التي أعلنت أن “مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط المخيم ويتمكنون من استهدافها بشكل مباشر”، مؤكدةً تمكن مجاهديها من إعطاب آلية عسكرية بعد استهدافها بعبوة متفجرة.

وحاصرت قوات صهيونية خاصة صباح الأربعاء، منزل والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب وسط مخيم جنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قذيفة صوب المنزل المحاصر، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين.

الشهيدان الشقيقان رعد وعبد الرحمن حازم

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم اغتيال عبد حازم شقيق الشهيد رعد حازم منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بتل أبيب ، بعد محاصرة منزله على يد وحدة المستعربين.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، أن مجاهديها استهدفوا قوات وآليات الاحتلال التي تقتحم منزل رعد حازم بالعبوات المتفجرة، وصليات كثيفة من الرصاص. وأكدت السرايا أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة.

المنزل المستهدف في مخيم جنين

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية، فسيتم رفع حالة التأهب القصوى في مدينة القدس باعتبارها “المركز الرئيسي لانفجار الوضع الأمني”. وفيما سبق رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب خلال فترة الأعياد اليهودية التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل. وينتشر الآلاف من جنود الاحتلال في القدس المحتلة، وفي الحواجز على امتداد خط التماس وأماكن الترفيه والكنس وغيرها من الأماكن المكتظة. وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقاً على الضفة الغربية، خلال فترة الأعياد اليهودية، كما تغلق المعابر مع قطاع غزة

المصدر: فلسطين اليوم