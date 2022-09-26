نسبة المشاركة في استفتاء انضمام جمهورية لوغانسك إلى روسيا تتجاوز 83 % وفي خيرسون الـ63%

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، يلينا كرافتشينكو، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في التصويت على انضمام الجمهورية إلى روسيا بلغت بنهاية اليوم الرابع من أيام التصويت 83.61 بالمئة.

وقالت كرافتشينكو للصحفيين: “بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية حتى اليوم 83.61 بالمئة”. كما أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة المشاركة في التصويت على انضمام المقاطعة إلى روسيا بلغت بنهاية اليوم الرابع من أيام التصويت 63.58 بالمئة.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة: “بنهاية اليوم الرابع من أيام التصويت في الاستفتاء بمقاطعة خيرسون، بلغت نسبة المشاركة 63.58 بالمئة”.

في وقت سابق، ذكرت مفوضية الانتخابات أن هناك 750 ألف شخص على قوائم الناخبين في منطقة خيرسون.

هذا وبدأت، صباح يوم الجمعة 23 أيلول/سبتمبر، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كما وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إجراءات الاستفتاء على انضمام الجمهوريتين والمقاطعتين، إلى روسيا الاتحادية.

وأشار نائب مجلس “الدوما” الروسي، إيغور إيغوشين، إلى أن مواطني جمهورية دونيتسك يصوتون بنشاط في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، رغم القصف الأوكراني.

وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة بالانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.

المصدر: مواقع