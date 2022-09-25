بالفيديو.. مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 25-9-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2022 - 20:06
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وصول عدد من الناجين من غرق مركب الهجرة قبالة سواحل طرطوس السورية إلى لبنان عبر معبر العريضة الحدودي
عائلات في الشمال تلقت أخباراً تفيد بأن أبناءها الذين كانوا على متن مركب الهجرة أحياء ويتلقون العلاج في سوريا
جمعية المصارف اللبنانية: المصارف تستأنف أعمالها غداً الإثنين عبر قنوات يحددها كل مصرف
مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر حول مفاوضات ترسيم الحدود: معلوماتي بأن لبنان نال تقريباً 100% مما يطلبه
شينكر: ما بقي هو بعض النقاط الخلافية الصغيرة التي يمكن تخطيها بسهولة والتوقيع على الاتفاق بات قريباً
الوزير محمد المرتضى في احتفال ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر: قاتلنا "إسرائيل" وسنبقى على عهد النصر حتى تعود كل حقوقنا
مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي في ذكرى عبد الناصر: لبنان يتحضر لرفع الهيمنة عن ثرواته
الشيخ علي دعموش: الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان هو استعادة الثروات البحرية والسعي لإيجاد حلول حقيقية وبناء اقتصاد مستقل
الشيخ نبيل قاووق: في الأيام المقبلة سنشهد تشكيل حكومة جديدة كاملة الأوصاف والصلاحيات وهذا سيشيع مناخات إيجابية
المفتي الشيخ أحمد قبلان: لبنان بأمسّ الحاجة لحكومة تخفف من وطأة سرطان الفراغ والعين على تسوية رئاسية إنقاذية
وزير الأشغال علي حمية: كل شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن سداد ما يتوجب عليه سيختم موقعه بالشمع الأحمر وبشكل نهائي
استشهاد الشاب الفلسطيني سائد الكوني وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع قوات العدو في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
سرايا القدس ـ كتيبة نابلس: مجاهدونا كمنوا لقوات العدو أثناء انسحابها من حي المساكن وأمطروها بالرصاص والقنابل المتفجرة
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد سائد الكوني: سيبقى الاشتباك بكل الساحات عنوان المرحلة ولن ينعم العدو بالأمن على أرضنا
حركة حماس تزف الشهيد سائد الكوني: شعبنا ماض في دفاعه عن الأقصى ونابلس تمثل أنموذجاً يحتذى به في الدفاع عن شعبنا وحقوقه
مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع الأعياد اليهودية
إعلام العدو: إصابة منزل بالرصاص داخل مستوطنة "كرميت" في النقب جراء إطلاق نار مصدره المناطق البدوية الفلسطينية
وزارة الخارجية اليمنية: الاجتماعات والبيانات في المحافل الدولية لا تعكس واقع ما سببه العدوان والحصار على اليمن
الخارجية اليمنية: إنهاء العدوان ورفع الحصار ووقف تطبيق الفصل السابع وإخراج القوات الأجنبية من اليمن تمهد لسلام حقيقي
مسيرات في العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن تحت شعار أمة رسول الله (ص) تؤكد رفض أعمال الشغب والإساءة للمقدسات
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير النرويجي احتجاجاً على تدخل أوسلو في الشؤون الداخلية لإيران
الخارجية الإيرانية: استدعاء السفير البريطاني على خلفية استضافة لندن قنوات معادية ناطقة باللغة الفارسية
مدعي عام طهران: إصدار قرار بتجريم ومحاسبة 14 شخصاً متورطاً في ملف اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده
وزارة الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية للهجوم بمسيرات مفخخة على محطة زابوروجيه النووية
سلطات خيرسون تشدّد الإجراءات الأمنية بعد قصف أوكراني لأحد الفنادق وتعتبر أن هدفه إجهاض الاستفتاء وتخويف الصحافيين
مستشار الأمن القومي الأمريكي: نأخذ التهديدات النووية الروسية على محمل الجد
رئيسة الوزراء البريطانية: علاقتنا مع واشنطن مهمة بشكل متزايد لمواجهة تهديدات روسيا وإظهار الحزم تجاه الصين
توقيع اتفاقية بين الإمارات وألمانيا لتصدير الغاز عبر شركة "أدنوك" الإماراتية
ضحايا في تفجير وقع أمام بلدية ولاية بدخشان شمال أفغانستان
بالفيديو.. مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 25-9-2022
منذ 6 mins
25 September، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
بالفيديو.. مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 25-9-2022.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
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