المفتي دريان: الرئيس الذي نريده جميعاً مواصفاته واضحة وهي الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور والعيش المشترك وشرعية لبنان الوطنية والعربية والدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2022 - 18:00
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الجيش اللبناني يعلن توقيف أحد المتورطين بتهريب المركب الذي غرق قبالة الشواطئ السورية
الجيش اللبناني: التحقيقات أثبتت ضلوع الموقوف بإدارة شبكة تهريب للمهاجرين غير النظاميين
مواصلة عمليات انتشال وإنقاذ ضحايا المركب الغارق قبالة مدينة طرطوس السورية
السلطات السورية: ارتفاع عدد الضحايا الى 86 بعد انتشال عدد من الجثامين من شاطىء منطقة بصيرة والرمالِ الذهبية في طرطوس
الشيخ نعيم قاسم: سننتظر أن يسلم الموفد الأميركي هوكشتاين لبنان النصّ الخطيّ حول ملف الترسيم وتعلن الدولة موقفها حياله
الشيخ قاسم يعرب عن تفاؤله بإمكان تأليف حكومة جديدة قريبا
الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله استقبل رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وعرضا آخر المستجدات
الرئيس ميقاتي: تقدم حصل على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ولكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة جنديين صهيونيين بعملية دهس قرب مستوطنة "حفات جلعاد" قرب رام الله واستشهاد المنفذ
مقاومون يطلقون النار فجرا صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة المحتلة
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: 30 معتقلاً إدارياً في سجون الإحتلال "الإسرائيلي" يشرعون بإضراب مفتوح غدًا
الخارجية الباكستانية: موقف باكستان من القضية الفلسطينية ثابت لم يتغير وعليه إجماع وطني كامل
رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي: أشكر المرجع الأعلى السيد علي السيستاني لحمايته للمسار الديمقراطي في العراق
الكاظمي: العراق يسعى لإيجاد الحلول السلمية المستدامة للأزمات الإقليمية والخلافات بين دول المنطقة
وزير الخارجية السعودي: التوصل لصفقة "سيئة" للإتفاق النووي أفضل من عدم وجودها ولدينا النية لبناء علاقة إيجابية مع إيران
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: من الضروري التمييز بين الاحتجاج وتعطيل النظام العام والأمن
الداخلية الإيرانية: سنواجه بشكل جدي أي ممارسات للإخلال بالأمن العام وأي إجراءات تضر بالممتلكات العامة والخاصة
رئيس منظمة الطاقة الإيرانية: آمل أن تمهد محادثات فيينا لإنهاء التصورات الناتجة عن الضغوط السياسية ضدنا
الخارجية الإيرانية: سنتخذ الإجراء المناسب رداً على قرار أوكرانيا خفض التمثيل الدبلوماسي وننصحها بتجنب التأثر بجهات ثالثة
مسيرات حاشدة في المدن الروسية الكبرى مؤيدة للاستفتاءات في جمهوريات شرق وجنوب أوكرانيا
"وول ستريت جورنال": محاولة بايدن خفض سعر البنزين تقلص إحتياطي النفط الإستراتيجي في أميركا
الحكومة البيلاروسية حظرت تصدير الحبوب من أراضيها لمدة ستة أشهر
صحيفة "Kleine Zeitung" النمساوية: تكلفة التدفئة في البلاد سترتفع بمعدل 50 في المئة للعام الحالي
وكالة الصحافة الفرنسية: رئيسة وزراء فرنسا ستزور الجزائر في 9 و10 تشرين الأول لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية
خارجية هنغاريا: لا يمكن حل الأزمة في أوكرانيا دون التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة
وزير الخارجية الأمريكي: استيلاء روسيا على محطة زابوروجيا يعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها السابقة بالأمان النووي
بايدن: سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لفرض تكاليف اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا
وزارة الدفاع التايوانية: رصد 16 طائرة و4 سفن صينية حول المنطقة المحيطة بنا اليوم
وزير الخارجية الصيني وانغ يي: تسوية مشكلة تايوان بشكل سلمي تتعارض مع فكرة استقلال الجزيرة
المفتي دريان: الرئيس الذي نريده جميعاً مواصفاته واضحة وهي الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور والعيش المشترك وشرعية لبنان الوطنية والعربية والدولية
منذ 2 ساعة
24 September، 2022
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