المفتي دريان: الرئيس الذي نريده جميعاً مواصفاته واضحة وهي الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور والعيش المشترك وشرعية لبنان الوطنية والعربية والدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2022 - 18:00

المفتي دريان: الرئيس الذي نريده جميعاً مواصفاته واضحة وهي الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور والعيش المشترك وشرعية لبنان الوطنية والعربية والدولية

منذ 2 ساعة 24 September، 2022
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