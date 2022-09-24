المفتي دريان: نجتمع لهدف أبعد ما يكون عن الطائفي والمصلحي فقد أردت جمع الشمل لأهداف وطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2022 - 18:00

المفتي دريان: نجتمع لهدف أبعد ما يكون عن الطائفي والمصلحي فقد أردت جمع الشمل لأهداف وطنية

منذ 2 ساعة 24 September، 2022
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