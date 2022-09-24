الشيخ قاسم: ننتظر تسليم هوكشتاين النصّ الخطّي وموقف الدولة منه

اكد نائب الأمينِ العامِّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اننا سَننتظِر اَنْ يُسلِّمَ المُوفَدُ الأميركي عاموس هوكشتاين لبنانَ النصَّ الخَطيَّ حول ملفِ الترسيم وتُعلِنُ الدولةُ موقفَها حِيالَه.

وقال “سننتظر حتى ياتي النص الخطي من الوسيط الاميركي غير النزيه ويعطيه للحكومة ورئيس الجمهورية، وعندما تقول الدولة ان هذا النص ينسجم مع الحقوق اللبنانية ويعلنون ذلك نعتبر عندها ان لبنان استرد حقوقه في الترسيم والحفر، وقبل ذلك لن نخضع للتسريبات والتحليلات”.

وخلالَ رعايتِه حفلَ التخرُّجِ السنويَّ في قاعةِ الجِنان بثانويةِ البتول (ع) اَعربَ الشيخ قاسم عن تفاؤلِهِ بإمكانِ تأليفِ حكومةٍ جديدةٍ قريباً ، مُشِيداً في الوقتِ نفسِه بِمبادرةِ الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانية المُتَمَثّلةِ بِتقديمِ الفيولِ المجّانيِّ إلى لبنان.