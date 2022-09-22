مراسلنا: انتشال عدة جثث وانقاذ آخرين كانوا في المركب الغارق ونقلهم الى المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2022 - 19:08
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حرس الثورة الإسلامية حول أعمال الشغب الأخيرة: ما يجري مؤامرة خبيثة محكومة بالفشل
حرس الثورة: الفتنة الحالية لم تسفر إلا عن العار وأضافت فشلاً مدوياً آخر لقائمة اخفاقات جبهة أعداء إيران والثورة
حرس الثورة الاسلامية: نثمن بصيرة الشعب الايراني وعدم تماشيه مع مؤامرة العدو المنظمة ضد أمن البلاد
قائد الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: اذا ما شعرنا بأيّ خطر من الوجود الصهيوني في المنطقة فَسنرُدّ عليه بقوة
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لبنان مصمم على حماية مصالحه وخيرات شعبه
الرئيس ميقاتي: هناك تقدم ملموس في ملف ترسيم الحدود البحرية
الرئيس الإيراني بعد لقائه الرئيس ميقاتي: لبنان أثبت بأن المقاومة فقط هي القادرة على لجم عدوان الكيان الصهيوني
السيد رئيسي: التقدم والامن والاستقرار في لبنان أمر مهم جداً لإيران وكذلك تشكيل حكومة قوية ومقتدرة
الرئيس ميقاتي: لبنان لم يرَ سوى الخير من إيران ويريد دائماً أفضل العلاقات معها
كتلة الوفاء للمقاومة: ندعو الحكومة الى ملاقاة عرض الفيول الايراني في منتصف الطريق لتأمين التغذية لمعامل انتاج الكهرباء
كتلة الوفاء للمقاومة: ضرورة انجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية وتكثيف الجهود لتأليف حكومة تنهض بأعباء المواطنين
موظفو المصارف: لا عودة إلى العمل قبل قبل اقرار خطة أمنية تضمن سلامة العاملين في القطاع المصرفي
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية من مطار بيروت: فض العروض للسوق الحرة سيكون في الـ27 من الشهر الجاري
مراسل المنار: غرق زورق يرفع العلم اللبناني قبالة شواطئ مدينة طرطوس السورية على متنه عشرات المهاجرين بطريقة غير شرعية
المدير العام للموانئ في سوريا: فرقنا أسعفت 8 ناجين وانتشلت 15 جثة من جنسيات عدة كانوا على متن الزورق الغارق قبالة طرطوس
القوات المسلحة اليمنية تقيم عرضاً عسكرياً ضخماً بمناسبة العيد الثامن لثورة 21 سبتمبر في العاصمة صنعاء
قوى المعارضة البحرينية تعلن مقاطعتها الشاملة للانتخابات النيابية والبلدية التي يُجريها النظام في نوفمبر القادم
اجتماع روسي تركي إيراني بشأن سوريا في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ77
قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الأقصى وترجعهم عند باب القطانين تزامناً مع تسهيلها اقتحامه من قبل المستوطنين
حركة الجهاد الاسلامي: عزم بريطانيا نقل سفاراتها للقدس خطوة استفزازية قد تفجر الأوضاع
الكيان الصهيوني يوافق على بيع منظومة رفائيل للدفاع الجوي للإمارات
بريطانيا وبولندا وأوكرانيا تعلن الاتفاق على تطوير التعاون الدفاعي وفي مجالات عدة أخرى
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: على جميع الدول المسلحة نوويا تجديد التزامها بعد استخدامها لهذه الاسلحة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: التهديدات النووية العبثية من روسيا يجب أن تتوقف فورا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الأوكرانيون يسعون لتدمير روسيا والغرب الذي يؤجج النزاع يفلت من العقاب
مراسلنا: انتشال عدة جثث وانقاذ آخرين كانوا في المركب الغارق ونقلهم الى المستشفى
منذ 8 mins
22 September، 2022
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