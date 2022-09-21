بلومبرغ: ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسهم الاوروبية بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2022 - 11:20
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الامام السيد علي الخامنئي في أسبوع الدفاع المقدس: إيران اليوم وصلت الى مرحلة الردع والتفوق العسكري والأعداء يعلمون ذلك
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني أدرك أن النصر والازدهار والتقدم وردع العدو يتحقق يالمقاومة وليس بالاستسلام
الإمام الخامنئي: قواتنا العسكرية والسياسية استطاعوا أن يفشلوا مخططات العدو رغم الضغوطات القصوى
الرئيس ميقاتي بعد لقائه وزير الخارجية الاميركية بحضور هوكشتاين في نيويورك: ملف ترسيم الحدود يشهد تقدماً كبيراً
وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن: ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت المناسب وتنفيذ الاصلاحات
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يلتقي هوكشتاين في نيويورك في إطار التواصل شبه اليومي بينهما
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش بدءاً من اليوم
بوتين: روسيا تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي ولدينا اسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: قادة عسكريون غربيون يديرون العمليات في كييف
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو الصهيوني في منطقة الظهر ببلدة بيت أمّر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة
الرئيس الفرنسي خلال لقائه نظيره الإيراني في نيويورك: أكدت ضرورة أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداء مهامها
السيد ابراهيم رئيسي لإيمانويل ماكرون: ازدواجية الوكالة تجاه أنشطة الكيان الصهيوني النووية المدمرة دليل على التسييس
الأمين العام للأمم المتحدة خلال أعمال الجمعية العامة أنطونيو غوتيريش: يجب إزالة العوائق من طريق تصدير الأسمدة الروسية
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب ضمان أمن الطاقة في العالم
روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا "أمر غير مقبول"
بلومبرغ: ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسهم الاوروبية بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية
منذ 16 mins
21 September، 2022
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المصدر:
بوتين
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