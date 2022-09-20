بالفيديو.. رئيس جمعية المودعين للمنار: اضراب المصارف يزيد الطين بلة والحل بانشاء خلية أزمة

تواصل المصارف اللبنانية اقفال ابوابها لليوم الثاني على التوالي في كافة المناطق اللبنانية في اطار القرار الذي اتخذته جمعية المصارف بالاقفال ثلاثة ايام، احتجاجاً على اقتحام مودعين عدداً من الفروع.

وكانت فروع المصارف كافة قد اقفلت ابوابها باستنثاء الادارات المركزية التي واصلت عملها كالمعتاد في اطار انجاز المعاملات المصرفية بينها وبين مصرف لبنان، والتحويلات مع المصارف الخارجية.

وفي الوقت الذي لامس الدولار عتبة الـ39 الف ليرة لبنانية مساء الاثنين، اكدت نقابة موظفي المصارف رفضها ان تبقى المتراس بين اداراة المصارف والمودعين.

رئيس جمعية المودعين حسن مغنية

المصدر: موقع المنار