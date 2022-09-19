السفارة الايرانية للمنار: من المواضيع المطروحة للبحث بين الجانبين اصلاح شبكات الكهرباء وبناء معامل لتوليد الكهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2022 - 22:16

السفارة الايرانية للمنار: من المواضيع المطروحة للبحث بين الجانبين اصلاح شبكات الكهرباء وبناء معامل لتوليد الكهرباء

منذ 2 ساعة 19 September، 2022
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