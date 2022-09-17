أردوغان يصف اجتماعه مع بوتين في سمرقند بـ”المثمر”

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بـ”المثمر”.

وقال أردوغان للصحفيين عند عودته من سمرقند “على هامش القمة عقدنا أيضا لقاءات ثنائية مثمرة مع رؤساء أذربيجان والصين ومنغوليا وأوزبكستان وروسيا وإيران، فضلا عن رئيسي وزراء باكستان والهند. وخلال الاجتماعات تبادلنا وجهات النظر حول علاقاتنا وعلاقاتنا الثنائية، وكذلك حول القضايا العالمية الملحة، آمل أن تؤدي مشاوراتنا واتصالاتنا إلى نتائج طيبة”.

وفي وقت سابق كشف الرئيس التركي عن أن تركيا وروسيا قد وقعتا خارطة طريق للتعاون الاقتصادي، وتعتزمان رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار سنوياً.

المصدر: روسيا اليوم