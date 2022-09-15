السفير دبور يلتقي العميد مصطفى حمدان

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الخميس، امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” العميد مصطفى حمدان.

واطلع دبور حمدان على اخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية واستمرار الاعتداءات وانتهاكات المستوطنين المتكررة والتي فاقت الحدود واصبحت بتماديها تشكل انتهاكاً صارخاً لحرمات المقدسات الاسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف وما تشهده مدننا وقرانا ومخيماتنا يومياً من عمليات قتل واعدام ممنهج وبدم بارد لابناء شعبنا، مؤكداً على بسالة وتصدي شعبنا للمشروع الصهيوني بتغيير الواقع الديني الاصيل للحرم القدسي الشريف وصولاً الى مخططهم بتهويده.

بدوره اكد العميد حمدان على اهمية الدور الذي تقوم به سفارة فلسطين وعلى رأسها السفير دبور في منع استخدام واقع اهلنا الفلسطينيين في مخيمات لبنان في اي اجندة قد تهدد الامن والاستقرار في لبنان، مشدداً على ان الموقف الفلسطيني سيبقى دائماً الضمانة في الحرص وتعزيز الامن والاستقرار والسلم الاهلي في لبنان حيث اثبتت التجربة الماضية من خلال الاحداث السابقة صوابية الموقف الفلسطيني في عدم التدخل بالشأن اللبناني وعدم السماح بالزج بالفلسطيني في التجاذبات اللبنانية الداخلية.

وشدد حمدان على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن ارضه ومقدساته وحقوقه كافة، مشيداً بالموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي في التصدي لمشاريع التصفية للقضية الفلسطينية واعتداءات الاحتلال على ابناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: موقع المنار