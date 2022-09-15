الشيخ صبري: دعوات شد الرحال مستمرة طالما الأقصى يتعرض للاقتحامات

دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، إلى مواصلة الحشد والرباط في المسجد، في ظل طوفان الاقتحامات التي تنفذها ما تسمى بجماعات “الهيكل” المزعوم لباحاته.

وأكد الشيخ صبري في تصريح صحفي اليوم الخميس “إنّ دعوة شد الرحال مستمرة ما دام الأقصى يتعرض للأخطار”، مشدداً على أهمية الرباط والحشد في كل وقتٍ وحين، بما فيها المشاركة في حملة الفجر العظيم غداً الجمعة.

وأوضح أنّ الاحتلال يتحين الفرص لتحقيق وإنجاز أطماعه في المسجد، وفرضها كوقائع جديدة، لافتًا إلى أنّ خطوات المستوطنين الأخيرة تشير إلى خطط جديدة للاستيلاء على جميع ساحات المسجد الأقصى.

وتوالت الدعوات إلى ضرورة الحشد والرباط في الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه، والمشاركة في حملة الفجر العظيم غدًا الجمعة، وأداء صلاتي الفجر والجمعة في رحاب المسجد المبارك.

وأعرب صبري عن رفضه لكل محاولات الاحتلال الاستيلاء على المسجد الأقصى، لأنها مخالفة لكافة القوانين وتمثل انتهاكاً واعتداءً على المقدسات الإسلامية.

وعزا المطالبة بنفخ البوق في الأقصى خلال الأعياد اليهودية، إلى محاولات السيطرة التدريجية على الأقصى، محمّلاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المخططات التهويدية.

المصدر: وكالة شهاب