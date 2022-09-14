ارجاء جلسة مجلس النواب المخصصة لدرس موازنة 2022 بسبب عدم اكتمال النصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2022 - 13:14

ارجاء جلسة مجلس النواب المخصصة لدرس موازنة 2022 بسبب عدم اكتمال النصاب

منذ 1 min 14 September، 2022
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