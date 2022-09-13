الجهاد الاسلامي: تهديدات الاحتلال بشن عدوان واسع على الضفة محاولة لإجهاض نهوض المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوسف الحساينة اليوم الثلاثاء 13/9/2022 ، أن الحديث حول احتمالية تنفيذ العدو الصهيوني عدوانا واسعاً على الضفة الفلسطينية الباسلة، يأتي في إطار الحرب النفسية على شعبنا ومقاومته الثائرة، مشيراً إلى أنه يأتي أيضا في سياق المحاولات الصهيونية الحثيثة لإجهاض حالة النهوض التي تمر بها المقاومة هناك على طريق اندلاع انتفاضة شعبية عارمة.

وبين الحساينة أن التحولات المهمة التي تشهدها الساحة الفلسطينية في الضفة المحتلة لصالح مشروع الجهاد والمقاومة، بعد سنوات طويلة من محاولات التدجين والتطويع التي مورست على شعبنا وأجياله الناشئة، تؤشر إلى عمق المأزق الصهيوني وتراجع مشروعه الاستيطاني الاستعماري، عوضاً عن دلالات فشل مشروع التسوية الذي لم يجلب لشعبنا سوى مزيد من مصادرة الأراضي والتهويد.

قال “نحن نحيي الذكرى السابعة عشر لاندحار العدو الصهيوني عن قطاع غزة بفعل ضربات المقاومة وتضحيات شعبنا الباسل، ونزداد يقيناً بأن المستقبل القريب يحمل في طياته بشريات النصر والتحرير واندحار هذا الكيان عن كامل فلسطين والمنطقة”.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت، مساء الجمعة، بأن هناك ترتيبات داخل جيش الاحتلال لشن عدوان عسكري واسع شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة (12) العبرية، إن “المنظومة الأمنية في حالة تأهب قصوى قبيل الأعياد بسبب تحذيرات من عمليات فلسطينية”.

وأضافت: “وفي نفس الوقت يوجد هناك ترتيبات لعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية”.

المصدر: فلسطين اليوم