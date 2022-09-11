إعلام العدو: سقوط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو “الإسرائيلي” قرب قلقيلية في الضفة الغربية، “نتيجة عطل فني” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 09:44

إعلام العدو: سقوط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو “الإسرائيلي” قرب قلقيلية في الضفة الغربية، “نتيجة عطل فني”

منذ 20 mins 11 September، 2022
أخبار موقع المنار

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