ضرر غير متوقع للأطعمة فائقة المُعالجة على الدماغ

بألوانها المثيرة للشهية ومذاقها المحبب للكثيرين، تحاصر إعلانات الأطعمة فائقة المُعالجة، الناس في كل مكان تقريبًا، من التلفزيون إلى الشوارع، مرورًا بوسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ يقبل عليها الناس بكثرة غير مبالين بما قد تحمل لهم من أضرار صحية.

الحساء الجاهز، والنقانق، والبطاطا المقلية، والمشروبات الغازية، والبسكويت، والوجبات السريعة، أطعمة ومشروبات باتت تطاردنا في كل مكان، ونقبل عليها بكثرة، في ظل رتم الحياة السريع الذي تفرضه متغيرات العصر.

لكن يجب الانتباه إلى أنه، رغم منظرها المحبب، ومذاقها اللذيذ، وتحضيرها السريع، وسعرها المنخفض، إلا أن محتويات الأطعمة فائقة المعالجة مختلفة كليًا عن الأطعمة التقليدية التي تُحضّر بالمنزل؛ إذ تحتوي المشروبات المحلاة بالسكر ومنتجات اللحوم المعاد تصنيعها والوجبات الخفيفة المعبأة عادةً على مقدار قليل جدًا من المكونات الكاملة، مقابل نسبة كبيرة من المُنكهات أو المُلونات والإضافات الأخرى.

من هنا تأتي خطورة الأطعمة فائقة المُعالجة على الصحة، لأن هذه التركيبات الصناعية للمواد الغذائية المصنعة (الزيوت والدهون والسكريات والنشا والأملاح) تحتوي على القليل من الطعام أو لا تحتوي على طعام كامل؛ حيث أنها ناتجة عن “عمليات فيزيائية وبيولوجية وكيميائية” واسعة النطاق،

تكون حصيلتها في النهاية أطعمة ناقصة في الغذاء الأصلي والطبيعي، ناهيك عن احتوائها على نسب مرتفعة من المنكهات والملونات والمستحلبات وغيرها من الإضافات التجميلية.

ما يعلق في الأذهان عن هذه الأطعمة، أنها تجلب السمنة وما ينجم عنها من أضرار أبرزها السكري والقلب، لكن دراسة حديثة كشفت عن تأثيرات سلبية أخرى أبعد من ذلك، تمس صحتنا العقلية.

وفق المعهد الوطني للصحة العقلية في الولايات المتحدة، يعاني ما يقرب من 1 من كل 5 بالغين من مرض عقلي، وتعتبر الأمراض العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، من الأسباب الرئيسية للمرض والعجز والوفاة.

وفي أحد العوامل التي يمكن أن تفاقم الأمراض العقلية، حذّرت أمريكية جديدة من أن الأفراد الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المُعالجة، يبلغون بشكل ملحوظ عن أعراض صحية على العقل أكثر سلبية بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

هذه الدراسة ليست الأولى التي تتحدث عن ارتباط الإفراط في استهلاك الأطعمة فائقة المُعالجة بالاكتئاب، لكن البيانات السابقة كانت متفرقة فيما يتعلق بأعراض الصحة العقلية الضارة الأخرى، بما في ذلك القلق والاضطرابات العقلية.

ولحسم هذا الجدل، استكشف باحثون من كلية الطب بجامعة فلوريدا أتلانتيك الأمريكية بالتعاون مع عدد من الجامعات في الولايات المتحدة، عينة تمثيلية على المستوى الوطني لسكان الولايات المتحدة، لتحديد ما إذا كان الأفراد الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المًعالجة يبلغون بشكل ملحوظ عن أعراض صحية عقلية أكثر سلبية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

المصدر: مواقع