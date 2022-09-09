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September 9 2022 - 11:30

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

منذ 32 mins 9 September، 2022
الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك
عربي وإقليمي - فلسطين

أدى آلاف الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن آلاف من المواطنين وصلوا المسجد الأقصى منذ ساعات الليل والفجر الأولى من مختلف المناطق لآداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه.

وكانت صدرت العديد من الدعوات المقدسية للرباط والصلاة في المسجد الأقصى في هذه الأيام مع استمرار المخططات التهويدية التي يحيكها المستوطنون وحكومة الاحتلال بهدف تهويد المسجد الأقصى.

وكان رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، قال أمس الخميس إن “سلطات الاحتلال تهدف إلى السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، عبر تنفيذ سلسلة خطوات تهويدية واقتحامات مستمرة”.

وأضاف بكيرات إن “الأقصى في خطر مع تواصل الحفريات الموجودة أسفله وبين أساساته، موضحا أن الاحتلال يوما بعد يوم يضيق الخناق على الأقصى والمقدسيين”.

المصدر: فلسطين اليوم

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