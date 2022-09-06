التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أسقطت عددا من صواريخ العدوان الاسرائيلي على مطار حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2022 - 23:18

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أسقطت عددا من صواريخ العدوان الاسرائيلي على مطار حلب

منذ 2 ساعة 6 September، 2022
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