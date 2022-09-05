مصدر أمني أفغاني: 8 قتلى بينهم دبلوماسي روسي و15جريحا في تفجير استهدف السفارة الروسية في كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2022 - 12:14
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الخارجية الصينية: على اميركا إنهاء وجودها العسكري غير القانوني وعملياتها العسكرية بسوريا ورفع الإجراءات القسرية عن دمشق
أفغانستان: قتلى وجرحى في إنفجار في العاصمة الأفغانية كابول في منطقة تقع فيها السفارة الروسية
مصدر أمني أفغاني: 8 قتلى بينهم دبلوماسي روسي و15جريحا في تفجير استهدف السفارة الروسية في كابل
منذ 30 mins
5 September، 2022
عاجل
السفارة الروسية في كابل
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