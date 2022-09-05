مصدر أمني أفغاني: 8 قتلى بينهم دبلوماسي روسي و15جريحا في تفجير استهدف السفارة الروسية في كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2022 - 12:14

مصدر أمني أفغاني: 8 قتلى بينهم دبلوماسي روسي و15جريحا في تفجير استهدف السفارة الروسية في كابل

منذ 30 mins 5 September، 2022
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