اتحاد نقابات العمال في النبطية أيد مطالب المعلمين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2022 - 13:00

اتحاد نقابات العمال في النبطية أيد مطالب المعلمين

منذ 38 mins 3 September، 2022
اخبار
لبنان

أيد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية حسين مغربل في بيان، “مطالب المعلمين الذين اعتصموا أمس رافضين العودة الى المدارس اذا لم تحسن أوضاعهم في الرواتب والحوافز والمساعدات الاجتماعية وبدلات الانتقال”، معتبرا أن “على وزارة التربية إنصافهم”.

وانتقد “استيفاء المدارس الخاصة الأقساط المدرسية بالدولار، غير مكترثة بقرار وزير التربية الذي منعها من ذلك”. وسأل: “كيف يدفع العسكري الأقساط مناصفة بالدولار وبالعملة اللبنانية وبالكاد يصله راتبه الى مركز عمله؟”

واستنكر “الارتفاع الجنوني في أسعار المواد التموينية والغذائية من دون حسيب او رقيب من الوزارات المعنية التي  باتت هي الأخرى في تصريف الأعمال ولا تتدخل للجم ارتفاع الدولار أو محاسبة التجار الذين يستغلون الازمات ويجعلون المواطن أسيرا لبيعهم بأسعار عالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة