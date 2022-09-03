المقاومة في الضفة خلال اسبوع.. إصابة 12 إسرائيلياً و22 عملية إطلاق نار في 90 نقطة مواجهة

شهدت الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الماضي تصاعداً في عمليات إطلاق النار، واندلاع مواجهات في عشرات النقاط، فيما استشهد 3 شبان وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع، استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال، فيما أصيب 12 جندياً ومستوطناً، ورصدت 90 نقطة مواجهة، بينها عملية طعن، و22 عملية إطلاق نار، و15 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم الجمعة، استشهد الشاب فادي محمد غطاس من بيت لحم بعد تنفيذه عملية طعن في بيت عينون شرق الخليل أدت لإصابة جندي إسرائيلي.

وأحصيت 13 نقطة مواجهة في القدس ونابلس وقلقيلية ورام الله والخليل وبيت لحم.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت موقعاً عسكرياً لجيش الاحتلال على جبل جرزيم، فيما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب حاجز الجلمة العسكري في جنين.

ويوم الخميس، استشهد الشاب يزن عفانة من مخيم قلنديا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة، واستشهد الشاب سامر محمود خالد من مخيم العين في نابلس خلال مواجهات في مخيم بلاطة.

وأحصيت 18 نقطة مواجهة في جنين والخليل وبيت لحم ونابلس والقدس ورام الله وقلقيلية.

ونفذ مقاومون 7 عمليات إطلاق نار في برقين، والسيلة الحارثية، ومدينة جنين، ومخيم بلاطة، ومستوطنة “كوخاف يعقوب”، والبيرة، وعقبة حسنة (بيت لحم).

كما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب أهداف إسرائيلية في مستوطنة “عصيون”، والبيرة، ومخيم بلاطة، وحاجز الأنفاق.

وفي جنين، استهدف مقاومون قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، والمتمركزة على حاجز الجلمة بعبوات متفجرة.

وخلال المواجهات أصيب مستوطن بعد رشقه بالحجارة قرب قرية عزون شرق قلقيلية.

وأحصيت يوم الأربعاء، 14 نقطة مواجهة في القدس ورام الله وبيت لحم والخليل ونابلس وقلقيلية.

وألقى الشبان زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة حوسان في بيت لحم.

أما يوم الثلاثاء، فأحصيت 15 نقطة مواجهة في رام الله وبيت لحم وجنين وسلفيت ونابلس وطوباس وقلقيلية ومدينة اللد في الداخل المحتل.

ونفذ مقاومون 6 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة روجيب، والمنطقة الشرقية في نابلس، وقرية الفندق، ووادي الفارعة، ومدينة جنين، وبلدة يعبد.

كما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال في جنين، وزجاجات حارقة على أهداف إسرائيلية في روجيب، ومدينة جنين، ومستوطنة “بسجوت”.

وأصيب 8 مستوطنين 5 منهم في المنطقة الشرقية لنابلس، و2 في مواجهات باللد، وواحد بالحجارة قرب مستوطنة “ايبي ناحل” المقامة على أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم.

ويوم الاثنين، أحصيت 8 نقاط مواجهة في الخليل وبيت لحم وجنين ونابلس والنقب المحتل.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في قباطية، ومستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي نابلس.

كما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية في جنين.

وأحصيت يوم الأحد، 15 نقطة مواجهة في رام الله وجنين وسلفيت ونابلس وقلقيلية والنقب المحتل.

ونفذ مقاومون 5 عمليات إطلاق نار في مدينة نابلس، وجنين، وعين يبرود، ومستوطنة “يتسهار”، وحاجز الجلمة.

كما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة.

وأصيب جندي إسرائيلي بعد رشقه بالحجارة قرب النبي صالح غرب رام الله.

ويوم السبت الماضي، أحصيت 7 نقاط مواجهة في القدس ورام الله وبيت لحم وجنين وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار أدت لإصابة مستوطن في مستوطنة “كوخاف يعقوب” المقامة على أراضي كفر عقب في القدس المحتلة.

كما ألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب حاجز الجلمة في جنين.

المصدر: فلسطين اليوم