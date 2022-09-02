مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: قرار قدوم زيلينسكي إلى نيويورك والتحدث في مجلس الأمن يعود إليه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2022 - 10:38

مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: قرار قدوم زيلينسكي إلى نيويورك والتحدث في مجلس الأمن يعود إليه

منذ 59 mins 2 September، 2022
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الامم المتحدة

قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة والذي يرأس مجلس الأمن حاليا، نيكولاس دي ريفيير إنه في حال قرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القدوم إلى نيويورك لن نغلق بوجهه الأبواب.

وتابع مندوب فرنسا: “أعتقد أنه سيكون قرار رئيس أوكرانيا، سواء كان يريد القدوم إلى نيويورك أم لا، وما إذا كان ينوي التحدث في مجلس الأمن، أعتقد أنه إذا أراد القيام بذلك، فسيكون مجلس الأمن مستعدا للاستماع إلى ما يريد قوله”.

وأضاف دي ريفيير: “إذا أراد زيلينسكي الحضور شخصيا، فلا أعتقد أن مجلس الأمن الدولي سيغلق الأبواب أمامه”.

المصدر: وكالات

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