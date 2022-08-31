الرئيس بري : نؤكد على ان آخر ما توصلت اليه اللجنة المكلفة متابعة الجريمة أنها تمت على ايدي النظام الليبي وان الامام ورفيقيه لم يغادروا الى اي جهات اخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2022 - 19:12

الرئيس بري : نؤكد على ان آخر ما توصلت اليه اللجنة المكلفة متابعة الجريمة أنها تمت على ايدي النظام الليبي وان الامام ورفيقيه لم يغادروا الى اي جهات اخرى

منذ 55 mins 31 August، 2022
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