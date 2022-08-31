مباحثات سورية إيرانية في مجال النفط والغاز

بحث معاون وزير النفط والثروة المعدنية المهندس خالد العليج مع المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسن شاخصي آفاق التعاون بين الجانبين في مجالي النفط والغاز.

وأكد المهندس العليج أهمية التعاون في مجال المسح السايزمي والحفر والمواد البتروكيميائية والخدمات النفطية.

وعرض الجانب الإيراني إنشاء شركة مشتركة في مجال التنقيب والاستكشاف والحفر والمواد البتروكيميائية بحيث تشكل نواة لدول الجوار يتم من خلالها التعامل مع الشركات العامة لأن جمعية الصداقة السورية الإيرانية لديها خبراء مختصون في هذا المجال.

حضر الاجتماع مديرو المؤسسة السورية للنفط والشركة السورية للنفط.

المصدر: وكالة سانا