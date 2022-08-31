إيران تخطط لنقل مياه البحر إلى وسط البلاد

أعلن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني أن حكومة بلاده تخطط لمد 5 خطوط لنقل مياه البحر إلى وسط البلاد.

وأشار مخبر بمناسبة افتتاح 2000 مشروع لوزارة الزراعة، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي، يعد “أحد مكونات اقتدار البلاد.. المرتبط ارتباطا وثيقا بجهود كوادر وزارة الجهاد الزراعي”.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن “تاريخ البلاد وتجربة المواجهة مع أعداء إيران وشعبها يظهران أن قضية الأمن الغذائي هي القضايا التي طالما استخدمت كأداة ضد شعب بلادنا، ولهذا السبب تتخذ الحكومة الخطوات بجدية وبعزم راسخ على الاهتمام بهذا الأمر وزيادة مخزون السلع الأساسية”.

ودعا نائب الرئيس الإيراني إلى ضرورة “أن يكون مسار حركة الحكومة بحيث لا يمكن للأعداء إلحاق الضرر بالشعب الايراني بأفعالهم الخبيثة في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الأغذية”، لافتا في ذات الوقت إلى أن “الدبلوماسية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية قد تم اتباعها بجدية في بداية عمل الحكومة الثالثة عشرة (الحالية)”.

وفي السياق نفسه، تطرق مخبر إلى مشاكل الجفاف في العالم، منوها بأن “وصول إيران إلى البحر والمحيط فرصة استثنائية، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بالتخطيط اللازم لمد 5 خطوط لنقل مياه البحر إلى وسط البلاد وتامين احتياجات القطاع الصناعي. في الماضي، كان يتم توفير مياه الشرب والصناعة في المدن الساحلية الإيرانية من وسط البلاد، ولكن في الحكومة الثالثة عشرة، نتحرك في اتجاه نقل المياه من البحر إلى وسط إيران”.

وبشأن الاستخدام الأمثل للمياه والتربة، أشار النائب الأول للرئيس الإيراني إلى أن “تنشيط الزراعة الدائمة، وإدارة مجمعات المياه، وإدارة خزانات المياه هي البرامج الأساسية الثلاثة للحكومة للاهتمام بقضية المياه والتربة في البلاد”.

وأوضح المسؤول الإيراني الرفيع أن “تغيير نمط الزراعة له أيضا أهمية أساسية في البلاد لأنه، على سبيل المثال، يمكن توفير احتياجات كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية من خلال أساليب البيوت الزجاجية”.

المصدر: وكالة ارنا