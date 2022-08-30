وزراء على الحدود دعماً للجنوب

زار عدد من وزراء حكومة تصريف الاعمال الجنوب بدعوة من وزير الثقافة محمد المرتضى تضامنا مع اهالي المنطقة في مواجهة التهديدات الصهيونية وتاكيدا على حق لبنان بثرواته في تلك المنطقة، وشملت الجولة بلدات الناقورة، رميش، العديسة، وادي الحجير، موقع مليتا وجبل صافي، وأكد خلالها الوزراء الثمانية المشاركون على ضرورة الإهتمام اللازم للجنوب واهله ، والعمل لتعزيز المشاريع في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية في هذه المنطقة.

وجال الوزراء على طول الحدود اللبنانية من الناقورة مرورا بخلة وردة إلى موقع العباد ، حيث اطلعوا على معالم المنطقة التي تحررت على ايدي المقاومين، واستمعوا من فعالياتها للواقع الذي تعيشه والاستقرار الذي تحظى به.

المصدر: قناة المنار