مراسل المنار: أنصار التيار الصدري بدأوا بالانسحاب من المنطقة الخضراء بعد كلمة السيد مقتدى الصدر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2022 - 14:10

مراسل المنار: أنصار التيار الصدري بدأوا بالانسحاب من المنطقة الخضراء بعد كلمة السيد مقتدى الصدر

منذ 28 mins 30 August، 2022
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