مراسل المنار: العدو الاسرائيلي أطلق النار في الهواء لترهيب عدد من الشبان بعد اقترابهم من السياج الحدودي قرب موقع “العباد” شرق بلدة حولا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 29 2022 - 22:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
مصادر المنار: الأخبار الصهيونية عن تأجيل الإستخراج هي مجرد طراطيش سياسية وإعلامية طالما ليس هناك تبن اسرائيلي رسمي لها
مصادر المنار: الجو على حاله أي لا تشاؤم ولا تفاؤل بانتظار جواب رسمي ينقله الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين الى لبنان
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي نهائيا واغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار الصدري
مئات المتظاهرين من انصار التيار الصدري يحتشدون في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد
القوات الأمنية العراقية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء وتطالب بعدم الإعتداء على المؤسسات
مكتب السيد الصدر: يمنع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية باسم التيار الصدري
قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن حظر التجوال في جميع المحافظات اعتبارا من السابعة من مساء اليوم حتى اشعار آخر
العمليات المشتركة: نجدد الدعوة الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإلتزام بالتوجيهات الصادرة عنها
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: ندعو المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء
الكاظمي: تمادي الخلاف السياسي ليصل الى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي
الرئيس العراقي برهم صالح: الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد
الرئيس برهم صالح: التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا مع الإلتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام
الإطار التنسيقي يدعو التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة
الإطار التنسيقي يدعو جميع الفعاليات السياسية والدينية والإجتماعية في العراق لتدارك الفتنة وتغليب لغة العقل
مصادر عراقية: سقوط عدد من الضحايا والجرحى نتيجة الأحداث الدائرة في البلاد
السفارة الايرانية في بغداد تطلب من الزوار الإيرانيين المتواجدين في العراق في زيارة الاربعين عدم التجوال بين المحافظات
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين ويبحث معه العلاقات المشتركة وآخر التطورات
وزير الخارجية الايراني يؤكد لنظيره العراقي أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية واحترام مؤسسات الدولة العراقية
وزير الخارجية العراقي يشدد لنظيره الإيراني على أهمية العلاقات بين إيران والعراق ويشيد بموقف طهران إزاء التطورات العراقية
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: نناشد كل الأطراف ان تتصرف بمسؤولية لحماية العراق وأهله
الفياض: قوات الحشد الشعبي وجهت ضربة قوية لتنظيم داعش الارهابي في الموصل
فصائل المقاومة الفلسطينية: إقتحامات الإحتلال للمسجد الأقصى هي استمرار للعدوان المخطط والمدروس لفرض واقع جديد فيه
جيش الإحتلال الصهيوني يغلق المدخل الغربي لبلدة سلواد بالسواتر الترابية وقواته تعتقل شابين فلسطينيين
آية الله السيد كاظم الحائري يعلن عدمَ الاستمرارِ في التصدي للمرجعيةِ بسببِ المرضِ والتقدمِ في العمر
آية الله الحائري دعا جميع المؤمنين الى إطاعة الإمام السيّد عليّ الخامنئي : سماحته هو الأجدر والأكفأُ على قيادةِ الاُمّة
مجلس الوزراء الروسي: تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022 إلى أقل من 3 بالمئة
وكالة ناسا تؤجل إطلاق صاروخها الى القمر بسبب مشكلة في أحد المحركات
منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الهندي (95 ـ 63)
مراسل المنار: العدو الاسرائيلي أطلق النار في الهواء لترهيب عدد من الشبان بعد اقترابهم من السياج الحدودي قرب موقع “العباد” شرق بلدة حولا جنوب لبنان
منذ 2 ساعة
29 August، 2022
التعليقات
ذات صلة
الفياض: الأحداث التي تجري في العراق لا تعبر عن مندرج وطني وسياسي
وزير الخارجية العراقي: لن نسمح بتهديد إيران انطلاقاً من العراق
تقرير مصور | جمعية “وتعاونو” تفتتح صيدلية مجانية في عكار
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
إغلاق
مشاركة