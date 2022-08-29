مراسل المنار: العدو الاسرائيلي أطلق النار في الهواء لترهيب عدد من الشبان بعد اقترابهم من السياج الحدودي قرب موقع “العباد” شرق بلدة حولا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2022 - 22:48

مراسل المنار: العدو الاسرائيلي أطلق النار في الهواء لترهيب عدد من الشبان بعد اقترابهم من السياج الحدودي قرب موقع “العباد” شرق بلدة حولا جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 29 August، 2022
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