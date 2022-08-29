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August 29 2022 - 19:34

الأمن الروسي: استخبارات كييف كانت تشن حرب مخدرات على روسيا

منذ 46 mins 29 August، 2022
استخبارات كييف
أخبار دولية - روسيا

كشف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر غريبينكين، عن تجنيد استخبارات كييف تجار مخدرات في أوكرانيا، قبل إرسالهم إلى روسيا وتقديمها لهم كافة الرعاية الممكنة لترويجها في روسيا.

وقال غريبينكين “ثبت أن المخابرات الأوكرانية جندت المجرمين على أراضي أوكرانيا، وزودتهم بالمال والمعدات لترويج المخدرات في روسيا”.

وأضاف أنهم ركزوا بشكل رئيسي على العمل مع الشباب ولهذا السبب، بدلا من المواد الأفيونية التقليدية، قام الأوكرانيون بترويج المهلوسات والمنشطات الصناعية بين المراهقين.

وذكر أن الأمن الأوكراني قام بتغطية شبكة كبيرة من مختبرات المخدرات السرية في روسيا، تم كشفها والقضاء عليها هذا العام في مقاطعة موسكو.

وتابع”سجلنا انخفاضا كبيرا، بل وحتى توقفا تاما في كثير من الأحيان في تدفق المخدرات على روسيا من أوكرانيا، ومعظم متاجر المخدرات عبر الإنترنت التي كانت تدار من الأراضي الأوكرانية توقفت عن العمل رغم أنها في العام 2022، احتلت حوالي 20% من سوق المخدرات الروسية مما أدى إلى انهيار سوق المخدرات في العديد من المناطق الروسية”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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