الكاظمي يدعو المتظاهرين للانسحاب من المنطقة الخضراء ويترأس اجتماعا طارئا للقيادات الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2022 - 19:32
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زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي نهائيا واغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار الصدري
مئات المتظاهرين من انصار التيار الصدري يحتشدون في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد
القوات الأمنية العراقية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء وتطالب بعدم الإعتداء على المؤسسات
مكتب السيد الصدر: يمنع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية باسم التيار الصدري
قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن حظر التجوال في جميع المحافظات اعتبارا من السابعة من مساء اليوم حتى اشعار آخر
العمليات المشتركة: نجدد الدعوة الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإلتزام بالتوجيهات الصادرة عنها
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: ندعو المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء
الكاظمي: تمادي الخلاف السياسي ليصل الى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي
الرئيس العراقي برهم صالح: الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد
الرئيس برهم صالح: التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا مع الإلتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام
السفارة الايرانية في بغداد تطلب من الزوار الإيرانيين المتواجدين في العراق في زيارة الاربعين عدم التجوال بين المحافظات
فصائل المقاومة الفلسطينية: إقتحامات الإحتلال للمسجد الأقصى هي استمرار للعدوان المخطط والمدروس لفرض واقع جديد فيه
جيش الإحتلال الصهيوني يغلق المدخل الغربي لبلدة سلواد بالسواتر الترابية وقواته تعتقل شابين فلسطينيين
آية الله السيد كاظم الحائري يعلن عدمَ الاستمرارِ في التصدي للمرجعيةِ بسببِ المرضِ والتقدمِ في العمر
آية الله الحائري دعا جميع المؤمنين الى إطاعة الإمام السيّد عليّ الخامنئي : سماحته هو الأجدر والأكفأُ على قيادةِ الاُمّة
مجلس الوزراء الروسي: تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022 إلى أقل من 3 بالمئة
وكالة ناسا تؤجل إطلاق صاروخها الى القمر بسبب مشكلة في أحد المحركات
منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الهندي (95 ـ 63)
الكاظمي يدعو المتظاهرين للانسحاب من المنطقة الخضراء ويترأس اجتماعا طارئا للقيادات الامنية
منذ 1 ساعة
29 August، 2022
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