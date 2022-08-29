الكاظمي يدعو المتظاهرين للانسحاب من المنطقة الخضراء ويترأس اجتماعا طارئا للقيادات الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2022 - 19:32

الكاظمي يدعو المتظاهرين للانسحاب من المنطقة الخضراء ويترأس اجتماعا طارئا للقيادات الامنية

منذ 1 ساعة 29 August، 2022
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