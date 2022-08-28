الدفاع الروسية: تدمير ورشات لتصليح مروحيات أوكرانية في زابوروجيه ومقتل 250 عسكريا في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن قواتها الجوية دمرت بأسلحة عالية الدقة ورشات بمصنع “موتور سيتش” في مدينة زابوروجيه، كان يجري فيه تصليح مروحيات تابعة للجيش الأوكراني.

أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أشار أيضا إلى أن الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية أصابت خلال اليوم الماضي ثلاثة مراكز قيادة للجيش الأوكراني، إضافة إلى 42 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 139 منطقة.

وذكر أنه تم تدمير منشأة لتخزين النفط في مقاطعة دنيبروبتروفسك، كانت تستخدم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس بالوقود، كما دُمرت ثمانية مستودعات أسلحة وذخائر للصواريخ والمدفعية في مناطق متفرقة.

وأدت سلسلة ضربات بأسلحة عالية الدقة في منطقة مدينة سلافيانسك بدونيتسك إلى القضاء على نحو 250 من العناصر القومية المتطرفة وتدمير 10 قطع من المعدات العسكرية الأوكرانية.

وتجاوزت خسائر الكتيبة 204 من لواء الدفاع الإقليمي 241 قرب مدينة أرتيوموفسك في دونيتسك 60% من قوامها، ما دفع القيادة لسحبها إلى كييف بهدف إعادة تزويدها بالأفراد.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 6 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال يوم كما اعترضت 28 قذيفة من راجمات الصواريخ من طرازي “أولخا” و”هيمارس”، إضافة إلى صاروخ من طراز “توتشكا-أو”.

ودمرت القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ما مجموعه 274 طائرة، و148 مروحية، و1826 طائرة بدون طيار، و370 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4400 دبابة ومدرعة أخرى، و822 راجمة صواريخ، و3349 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5095 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وكالات