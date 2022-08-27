مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 27-8-2022

يسيطر هاجس المسيرات على كيان الاحتلال مع ضيق المهل أمام قادته ، فيما خص ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

تحويل مسار طائرة قادمة من نيويورك بعدما قالت سلطات الاحتلال أنها رصدت طائرة مسيرة اخترقت مسار هبوط الرحلة في مطار بن غوريون.

وتحدثت وسائل اعلام العدو عن قيام شرطة الاحتلال بحملة بحث عن مشغل المسيرة ، فيما كان مشغل اعلامي صهيوني يكشف بعضا مما صمت عنه القادة الصهاينة.

المراسل العسكري الاسرائيلي “الون بن ديفيد” والمقرب من مستويات صنع القرار في كيان الاحتلال أعلن أنَّ المبعوث الاميركي “آموس هوكشتاين” سيبدأ جولة جديدة في المنطقة مطلع شهر أيلول، متمنيا أنَّ تكون زيارة هي الاخيرة قبل التوقيع على الاتفاق متخوفا مما أسماها استفزازات جديدة لحزب الله..

حزب الله الذي أكد عبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: اننا معنيون بأن نحفظ سيادتنا لانها جزء من كرامتنا الوطنية ، وتساعدنا على حفظ ثروتنا ، النائب رعد ، وفي استحقاق رئاسة الجمهورية ، دعا الى ان يكون لدينا رئيس قوي يلتزم فعلا بالسيادة الوطنية ، ويدافع عنها ويضحى من اجلها ، وهذا هو افق معركة رئاسة الجمهورية بحسب النائب رعد.

رئاسة الجمهورية التي ردت اليوم على ما أسمتها جملة من الاكاذيب والافتراءات على لسان اعلاميين وسياسيين. قصر بعبدا حذر من خطورة هذه الحملة التي وصلت الى حدّ إثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة ، من خلال دعوات مشبوهة للمراجع السياسيّة والدينيّة الى عدم السكوت عن العبث الخطير بالدستور والطائف وأيّ مغامرات إنقلابيّة ، رئاسة الجمهورية حذرت ايضا من محاولة إفتعال فتنة خدمة لأهداف هؤلاء ، وتسديداً لفواتير للجهّات التي تقف وراءهم داخل لبنان وخارجه، والتي تستخدمهم لضرب الإستقرار بعدما نجحت في إرهاق الدولة إقتصاديّاً وماليّاً.

المصدر: قناة المنار