إعلام رئاسة الجمهورية: بعض السياسيين والاعلاميين وصل بإساءاته الى حد التحريض وإثارة النعرات الطائفية خدمة لجهات داخل لبنان وخارجه لضرب الإستقرار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2022 - 19:30

إعلام رئاسة الجمهورية: بعض السياسيين والاعلاميين وصل بإساءاته الى حد التحريض وإثارة النعرات الطائفية خدمة لجهات داخل لبنان وخارجه لضرب الإستقرار

منذ 1 ساعة 27 August، 2022
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