بايدن يحث الديمقراطيين على هزيمة “شبه الفاشية” في انتخابات منتصف الولاية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن على الديمقراطيين إنقاذ البلاد من “شبه فاشية” جمهوريي دونالد ترامب ومواصلة السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في نوفمبر.

وخلال تجمع لجمع تبرعات للجنة الوطنية الديمقراطية في مقاطعة مونتغومري في واشنطن، انتقد الرئيس الديمقراطي، الجانب الأكثر تطرفا في المعسكر المحافظ و”فلسفة لنجعل أمريكا عظيمة من جديد MAGA المتطرفة” التي أطلقها الرئيس السابق ترامب.

وقال بايدن إن “ما نشهده اليوم هو إما ولادة أو موت الفلسفة المتطرفة” المتمثلة بشعار MAGA، وأضاف أن “الأمر لا يتعلق بترامب وحده بل بفلسفة كاملة.. إنها شبه فاشية”.

وتوجه بايدن إلى حشد انتخابي للحزب الديمقراطي، قائلا: “يجب أن تصوتوا لإنقاذ الديمقراطية بكل معنى الكلمة مرة أخرى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية