الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف بمحافظة حماة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2022 - 22:00

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف بمحافظة حماة

منذ 2 ساعة 25 August، 2022
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المصدر: سانا

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