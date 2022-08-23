السيد نصر الله: في المرحلة المقبلة يجب ان نتعاون جميعا للمساهمة في انقاذ الوضع الاقتصادي واخرها الموقف الذي ذهبنا اليه لمساندة الدولة لاستنقاذ الكنز اللبناني من الغاز والنفط ونحن الان في قلب المخاطرة في هذا الموقف وهذا يعبر عن مدى التزامنا في هذه المساهمة التي هدفها انقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: في المرحلة المقبلة يجب ان نتعاون جميعا للمساهمة في انقاذ الوضع الاقتصادي واخرها الموقف الذي ذهبنا اليه لمساندة الدولة لاستنقاذ الكنز اللبناني من الغاز والنفط ونحن الان في قلب المخاطرة في هذا الموقف وهذا يعبر عن مدى التزامنا في هذه المساهمة التي هدفها انقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي