السيد نصر الله: الاستحقاق الداهم موضوع النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية لن اتكلم شيئا جديدا فكل ما يجب ان نقوله قلناه وكلنا منتظرون ومن انتظر اكثر من 10 سنين ينتظر اياما معدودة والتهديدات لا قيمة لها وقرارنا وتوجهنا واضح وننتظر الايام القليلة المقبلة ليُبنى على الشيء مقتضاه – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصر الله: الاستحقاق الداهم موضوع النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية لن اتكلم شيئا جديدا فكل ما يجب ان نقوله قلناه وكلنا منتظرون ومن انتظر اكثر من 10 سنين ينتظر اياما معدودة والتهديدات لا قيمة لها وقرارنا وتوجهنا واضح وننتظر الايام القليلة المقبلة ليُبنى على الشيء مقتضاه