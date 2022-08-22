هآرتس: الكشف عن تسريب معلومات حساسة وسرية تتعلق “بالاستخبارات والدفاع” من شركة Cellebrite الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2022 - 17:30
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النائب محمد رعد: نراهن على الإستثمار السيادي للغاز بمياهنا الإقليمية ونُصِرّ على انتزاع هذا الحق ولو بالقوة من عدوّنا
النائب رعد: نحن نعرف سرّ الإنتصار على هذا العدو وسنهزمه شرّ هزيمة حتى لا يبقى له أثر في بلدنا ومنطقتنا
المكتب السياسي لحركة أمل: لضرورة التيقظ لما يحاك في دوائر القرار الصهيوني والقوى الداعمة له ضد لبنان في دوره ومصالحه
المكتب السياسي لحركة أمل: لاختزال الخلافات الضيقة والدعوة للانخراط الجدي في حوار يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية
محكمة الاحتلال العليا ترفض التماسا بالإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 162 يوما
جرافات الاحتلال تهدم 8 منازل فلسطينية قيد الإنشاء في قرية الديوك غرب أريحا
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: الجمهورية الإسلامية اليوم أقوى من أي وقت مضى والأعداء أضعف من أي وقت مضى
السيد رئيسي: نحن عازمون على المضي بطريقنا وسنقطع ايدي المستكبرين من المنطقة
الخارجية الإيرانية: الموضوعات المتبقية في مفاوضات الاتفاق النووي قليلة لكنها هامة وصارمة
الخارجية الإيرانية: حققنا تقدما جيدا نسبيا في المفاوضات ولم نتسلم بعد ردا من الجانب الأميركي بشكل جدي
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ردّ إيران على المقترح الاوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي كان معقولا
المبعوث الروسي الى مفاوضات فيينا: إيران قدمت مقترحات معقولة بشأن الاتفاق النووي ونأمل أن لا تتأخر واشنطن بالرد
وزير حرب العدو بني غانتس: الاتفاق النووي الذي يتم العمل عليه مع إيران سيئ و"إسرائيل" ملزمة بحماية نفسها
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق: القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع ويطبق القانون وفق الدستور والتشريعات
وزارة الصحة العراقية: 7 وفيات و6 مصابين حصيلة انهيارات صخرية وترابية في قطارة الإمام علي (ع) في كربلاء المقدسة
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 18 % لتتجاوز 3000 دولار لأول مرة منذ آذار / مارس الماضي
البنك المركزي الألماني: عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز سيضع ضغطاً كبيراً على الأسر والشركات في الشتاء المقبل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: روسيا قوة عظمى لن تنتهج على الساحة الدولية أي سياسة تتنافى مع مصالحها
نائب وزير الخارجية الروسي يحذر من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية
انخفاض في سعر صرف اليورو الى ما دون عتبة الدولار
صحيفة هآرتس: تسريب معلومات حساسة وسرية من شركة "إسرائيلية تتعلق بالاستخبارات والدفاع" حول العالم
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: اغتيال داريا دوغين جرى بتخطيط وتنفيذ من الاستخبارات الأوكرانية
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: منفذة العملية مواطنة أوكرانية وصلت الى روسيا في 23 تموز وهربت الى إستونيا بعد التفجير
كوريا الجنوبية تعلن بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة منذ العام 2018
رئيسة تايوان: تايبيه وواشنطن حليفتان رئيسيتان في مجال الأمن والاقتصاد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ
الشرطة الجزائرية تعلن توقيف 13 شخصا يشتبه بتورطهم في الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد مؤخرا
هآرتس: الكشف عن تسريب معلومات حساسة وسرية تتعلق “بالاستخبارات والدفاع” من شركة Cellebrite الإسرائيلية
منذ 33 mins
22 August، 2022
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