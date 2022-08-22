البراكس يوضح سبب ارتفاع المحروقات

اوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في تصريح ان “المصرف المركزي يواصل سياسة رفع الدعم التدريجي عن البنزين وصدر اليوم جدول تركيب الاسعار مع تعديل في نسبة الدولار المدعوم والمؤمن من قبل مصرف لبنان وفقاً لمنصة صيرفة من %70 الى %55 وارتفاع بنسبة الدولار غير المدعوم من %30 الى %45. كما ان سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة ارتفع 200 ليرة من 26700 الى 26900 ليرة”.

ولفت الى ان ” سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد %45 من البنزين والمازوت والغاز والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الحرة الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً ارتفع من 33150 الى 33950 ليرة”.

وقال “وعليه، ارتفعت صفيحة البنزين 95 اوكتان 16000 ليرة لتصبح 591000 ليرة نتيجة المعادلة بين تراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 6 دولارات وتأثير تراجع نسبة دولار صيرفة وزيادة نسبة دولار السوق الموازية بالاضافة الى ارتفاعه 800 ليرة”.

وختم: “اما صفيحة المازوت فارتفعت 7000 ليرة لتصبح 697000 ليرة نتيجة المعادلة بين عدم تغيير ثمن الكيلوليتر المستورد في جدول اليوم وارتفاع سعرصرف الدولار وفقاً للسوق الموازية 800 ليرة ايضاً، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 7000 ليرة لتصبح 335000 ليرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام