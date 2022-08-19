السيد نصر الله: العين على الوسيط الاميركي الذي الى الان يضيع الوقت ووقته قد ضاق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2022 - 21:00
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وضع حجر الأساس لمعلم جنتا السياحي الجهادي "حكاية الطلقة الأولى" برعاية الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
السيد حسن نصرالله: موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة له بالإتفاق النووي الايراني
السيد نصرالله: إذا قُدّم للدولة اللبنانية ما تطالب به فنحن ذاهبون للتهدئة واذا لم يعطَ لها ما تطالب به فذاهبون للتصعيد
السيد نصرالله: العين يجب ان تكون على كاريش وعلى الحدود اللبنانية وعلى الوسيط الأمريكي الذي لا يزال حتى الآن يضيع الوقت
السيد نصرالله: في موضوع الدولار الجمركي نقول ان هذه القفزة في الرسم الجمركي ورفعه الى عشرين ألفاً مؤذية وغير مناسبة
السيد نصرالله: رفض الشاب اللبناني شربل أبو ضاهر مواجهة اللاعب الصهيوني في بطولة بأبو ظبي هو عنوان من عناوين المقاومة
السيد نصرالله: نؤكد على ضرورة مواصلة الجهد لتشكيل حكومة حقيقية ونرجو الا يتوقف الجهد الذي شهدناه في اليومين الماضيين
السيد نصرالله: في جنتا كان أول مركز تدريب للمقاومة في لبنان وكانت البدايات العسكرية المنظمة الأولى وتخريج الدورات
السيد نصرالله: تعرضت جنتا للقصف الاسرائيلي منذ البدايات وتعرض أهالي المنطقة لمعاناة بسبب العدوان الاسرائيلي المتكرر
السيد نصرالله: أهالي جنتا ويحفوفا والقرى المحيطة الشريفة كانوا حسينيين بحق ووقفوا الى جانب المقاومة وقدموا التضحيات
السيد نصرالله: الكثير ممن التحقوا بمعسكرات جنتا استشهدوا وهذه الأرض كان عنوانها معسكرا للتدريب ولكنها كانت ارضا للعبادة
السيد نصرالله: من جنتا ومعسكراتها خرج رجال الله وصنعوا الإنجازات والإنتصارات والمعجزات
السيد نصرالله: نحن نطمح أن يحتضن هذا المعلم ذاكرة معسكرات التدريب في جنتا وكل معسكرات البقاع وذاكرة البدايات
السيد نصرالله: المَعلم يجب أن يوثّق احتضان أهل البقاع للمقاومة وتبنيهم لها واحتضان البقاعيين لبقية المقاومين من كل لبنان
السيد نصرالله: هذا المعلم يجب أن يضم ذاكرة التحرير الثاني وحضور أبناء البقاع في كل محاور المقاومة
السيد نصرالله: نطمح أن يشجع معلم جنتا على السياحة الدينية في ظل وجود مقام النبي شيت ومقام الشهيد السيد عباس الموسوي (رض)
السيد نصرالله: منذ سنوات اشترينا مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بالمعسكرات وهذا المعلم سيقام على أسس قانونية
السيد نصرالله: نحتاج لتعاون الوزارات والبلديات فالطرقات التي توصل الى جنتا ضيقة لذلك سيتزامن العمل عليها مع بناء المعلم
مصادر وزارة المالية للمنار: الوزارة لم تستقبل كتاب الرئيس ميقاتي الذي يطلب فيه اتخاذ الاجراءات لتطبيق الدولار الجمركي
مصادر وزارة المالية للمنار: الوزارة لمست نوعاً من رمي كرة نار الدولار الجمركي من السراي باتجاهها
استشهاد الفلسطيني صلاح صواطفة متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس بالضفة الغربية
الهلال الأحمر الفلسطيني: 51 إصابة خلال المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني في نابلس
مهجة القدس: "محكمة الاحتلال العليا" تصدر قراراً بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة
الأمين العام للأمم المتحدة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من يقرر موعد وكيفية إجراء التفتيش في محطة زابورجيا النووية
مسؤول في البنتاغون: المساعدات الجديدة لأوكرانيا تتضمن 16 مدفعا من عيار 105 ملم و36 ألف قذيفة بقيمة 775 مليون دولار
وزارتا الدفاع الروسية والكازاخية تعدان لتدريبات مشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي
السيد نصر الله: العين على الوسيط الاميركي الذي الى الان يضيع الوقت ووقته قد ضاق
منذ 2 ساعة
19 August، 2022
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