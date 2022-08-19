ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 37 وفاة وأكصر من 180 جريحا

ارتفع، اليوم الجمعة، عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 37 وفاة وأكثر من 180 جريحًا.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر في تقريرها، فجر اليوم “أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في البلاد ارتفعت إلى 37 وفاة من 26 وفاة يوم الأربعاء”.

وأضافت المديرية أن “عدد الجرحى ارتفع أيضًا إلى 183 شخصا”.

واشتعلت حرائق الغابات في المناطق الجبلية بشرق الجزائر، وكان الضحايا من ولايات الطارف وسطيف وسوق أهراس.

ويُشار إلى أنه لا يزال رجال الإطفاء يواصلون عملهم في عدة مناطق بمساعدة الطائرات المروحية، حيث تم إخماد غالبية الحرائق، وأصبح بعضها تحت السيطرة.

المصدر: مواقع