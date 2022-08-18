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August 18 2022 - 11:14

موسكو تتعاون مع الأمم المتحدة لرفع الحظر عن تصدير الأسمدة والحبوب الروسية

منذ 46 mins 18 August، 2022
الخارجية الروسية
أخبار دولية - روسيا

أعلن مدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيلييتشيف، أن موسكو تتعاون بنشاط مع الأمم المتحدة من أجل رفع الحظر عن تصدير الأسمدة والحبوب الروسية والمنتجات الأخرى.

وقال إيلييتشيف في حديثه لوكالة “نوفوستي”: “فيما يخص تنفيذ الأمم المتحدة لالتزاماتها الخاصة لتطبيع تصدير المنتجات الزراعة والأسمدة والمواد الخام الروسية إلى الأسواق العالمية، يجب الإشارة إلى الأشياء التالية: نتعاون بشكل نشيط مع سكرتارية الأمم المتحدة التي تقوم بدورها بالعمل الموجه مع واشنطن وبروكسل والشركات الأجنبية الخاصة. يهتم العالم كله، وبالدرجة الأولى الدول النامية، باستقرار أسواق الغذاء الدولية”.

وأشار إلى أن استئناف العمل الطبيعي لسلاسل التوريد وحل المهام الأخرى المرتبطة بضمان الأمن الغذائي لا يمكن تحقيقه قبل إزالة الحواجز الاصطناعية وغير الشرعية الغربية التي تواجهها الشركات الروسية في عملها خارج البلاد.

وتابع: “لم تؤد الجهود الأممية إلى أي نتيجة حتى الآن، لكن العمل لا يزال مستمرا. ونأمل بتحقيق نجاح”.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، بزيارة إلى مدينة لفوف الأوكرانية حيث سيشارك اليوم الخميس في لقاء ثلاثي مع الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. ومن المتوقع أن يزور غوتيريش غدا الجمعة مدينة أوديسا الأوكرانية، والسبت القادم مركز التنسيق المشترك في اسطنبول الذي تم إنشاؤه في إطار صفقة الغذاء (الحبوب الأوكرانية والأسمدة والحبوب الروسية).

المصدر: وكالات

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