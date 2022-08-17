مركز المصالحة الروسي: القوات الإسرائيلية انتهكت عمدا خط فك الاشتباك في الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2022 - 00:30
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فصائل المقاومة الفلسطينية: المقاومة أثبتت انها موحدة في كافة الساحات وقادرة على افشال المحاولات الصهيونية لشق صفوفها
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو الى تصعيد العمليات البطولية التي تستهدف الجنود والمستوطنين في القدس والداخل والضفة
فصائل المقاومة الفلسطينية: قضية الأسرى هي ثابت أصيل من ثوابت شعبنا ومقاومتنا لذا فنحن ندعمهم ونساندهم بكل قوة
هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة تقرر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ بعد تنصل إدارة سجون الاحتلال من التفاهمات التي تمت سابقا
ممثلو الاتحاد الاوروبي يزورون قطاع غزة ويعلنون عن تقديم مساهمة مالية لصالح الأونروا بقيمة 97 مليون يورو لعام 2022
مصادر المنار: الإجتماع الوزاري الذي دعا اليه الرئيس نجيب ميقاتي عُقد في السراي بحضور الـ24 وزيرا واستمر لساعتين
مصادر المنار: ميقاتي سيزور الرئيس عون الاربعاء ويبحث معه ملف تشكيل الحكومة وقد يطرح اعادة تفعيل الحكومة الحالية
مصادر المنار: وزير المالية أبلغ الوزراء انه ذاهب لرفع الدولار الجمركي باعتبار ان المالية العامة لم تعد تحتمل
إطلاق سراح المودع بسام الشيخ حسين بسند إقامة عقب قرار قضائي أصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات
مصادر سورية: استشهاد عدد من جنود الجيش السوري جراء قصف نفذته طائرة حربية تركية باتجاه نقطة عسكرية شرق حلب
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يدعو قادة القوى السياسية الى حوار وطني من أجل المساهمة في إيجاد حل
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: نؤكد على سياستنا القائمة على عدم ربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات النووية
علي شمخاني: بغض النظر عن التوصل الى اتفاق من عدمه فنحن لم ولن نتراجع عن أي جزء من الخطوط الحمر الايرانية
المستشار الألماني أولاف شولتز: الاتصال المباشر مع الرئيس الروسي مهم ليعرف مطالبنا ويدرك ضرورة تحمله المسؤولية
الأركان العامة الروسية: الولايات المتحدة تنفذ سلسلة من الثورات في الشرق الاوسط وافريقيا
الاستخبارات العسكرية الروسية: واشنطن تواصل نهب ثروات السوريين بمشاركة شركات أمريكية تنتج 220 الف برميل نفط يوميا
الأمم المتحدة: غوتيريش يتوجه الى اوكرانيا الخميس حيث يعقد اجتماعا مع الرئيسين التركي والاوكراني
الرئاسة التركية: لقاء اردوغان مع زيلينسكي وغوتيريش يهدف الى بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الأزمة الأوكرانية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في احتفال وضع حجر الأساس لمشروع معلم جنتا للسياحة الجهادية الجمعة الساعة 5:30 عصراً في بلدة جنتا_ يحفوفا البقاعية
مركز المصالحة الروسي: القوات الإسرائيلية انتهكت عمدا خط فك الاشتباك في الجولان
منذ 1 ساعة
16 August، 2022
مركز المصالحة الروسي
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