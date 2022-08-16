محكمة عوفر تمدد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي لمدة ستة أيام جديدة بحجة استكمال التحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 13:04
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محكمة عوفر تمدد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي لمدة ستة أيام جديدة بحجة استكمال التحقيق
منذ 16 mins
16 August، 2022
الأسير بسام السعدي
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