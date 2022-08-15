الهلال التقى وفداً من “الشعبي الناصري” و”المرابطون”

التقى الأمين القطري المساعد في حزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال وفداً مشتركاً من التنظيم الشعبي الناصري وحركة الناصريين المستقلين-المرابطون، يتقدمهم العميد مصطفى حمدان ومصباح الزين ووفد من الهيئة القيادية في المرابطون، في مقر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق.

العميد حمدان أكد باسم الوفد على وحدة الصف وتجميع عناصر القوة لكافة القوى القومية والوطنية على امتداد الأمة من محيطها إلى خليجها العربي، والتي تشكل سورية قلب العروبة النابض على امتداد الأمة، وبالتالي إن انتصارها على الإرهاب الكوني سيؤسس إلى المستقبل المزدهر والحر والكريم لأمتنا العربية.

اما بالنسبة إلى الاعتداءات الصهيونية على سورية، اعتبر حمدان أنه عندما يفشل البديل (الوحدات الاسرائيلية المستترة) سيتدخل الأصيل (وهو العدو الصهيوني المباشر)، وهنا نتوجه بالتحية إلى رجال الجيش العربي السوري وإلى رجال قوات الدفاع الجوي، الذين يخوضون هذه المعركة دفاعاً عن سورية ببسالة يُشهد لها، ونؤكد أن هذا الكيان بقضّه وقضيضه وقوته العسكرية إلى زوال، يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب.