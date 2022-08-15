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August 15 2022 - 14:38

إصابات بانفجار في مصنع دفاعي في صربيا

منذ 24 mins 15 August، 2022
إصابات بانفجار في مصنع دفاعي في صربيا
أخبار دولية - صربيا

أفاد التلفزيون الصربي بإصابة عاملتين جراء انفجار وقع الاثنين في مصنع “كروشيك” الدفاعي بمدينة فاليفو في غرب صربيا. وأضاف التلفزيون أن عاملة بالغة من العمر 40 عاما أصيبت بجروح حرجة بسبب انفجار كبسولة من طراز “كا-34” في يديها، مشيراً إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى المدينة. أما العاملة الثانية فكانت تقف بالقرب من مكان الانفجار وتعرضت لإصابات أقل خطورة.

ويجري حالياً التحقيق في ملابسات الحادث. يعد مصنع “كروشيك” في مدينة فاليفو الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بلغراد واحدا من أكبر المصانع الدفاعية في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم

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