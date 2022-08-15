إصابات بانفجار في مصنع دفاعي في صربيا

أفاد التلفزيون الصربي بإصابة عاملتين جراء انفجار وقع الاثنين في مصنع “كروشيك” الدفاعي بمدينة فاليفو في غرب صربيا. وأضاف التلفزيون أن عاملة بالغة من العمر 40 عاما أصيبت بجروح حرجة بسبب انفجار كبسولة من طراز “كا-34” في يديها، مشيراً إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى المدينة. أما العاملة الثانية فكانت تقف بالقرب من مكان الانفجار وتعرضت لإصابات أقل خطورة.

ويجري حالياً التحقيق في ملابسات الحادث. يعد مصنع “كروشيك” في مدينة فاليفو الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بلغراد واحدا من أكبر المصانع الدفاعية في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم